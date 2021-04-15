أمطار رعدية وعاصفة ترابية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 16 أبريل 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أبريل 2021.





وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية





وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





طقس حار شمالًا حتي القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمي (34_35) وشديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمي (38:36)، لطيف ليلًا علي معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى (16_20)





غدا الجمعة:





نشاط الرياح مثير للأتربة: على مناطق من أقصي غرب البلاد.





نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.





يوم السبت المقبل:





نشاط الرياح مثير للأتربة: على مناطق من أقصي غرب البلاد.





اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ارتفاع آخر في درجات الحرارة علي كافة الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمي (39_41)، معتدل ليلًا علي معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى (20_22)





يوم الأحد المقبل:





فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: علي مناطق من أقصي جنوب الصعيد (20% تقريبا) علي فترات متقطعة.





نشاط الرياح مثير للأتربة: على مناطق من أقصي غرب البلاد.





أتربة عالقة نهارا: على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.





يوم الإثنين المقبل:





نشاط الرياح مثير للأتربة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة علي غرب البلاد.





أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب البلاد.





اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى بقيم تتراوح (8_12) درجة مئوية





يوم الثلاثاء المقبل:





فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: علي مناطق من أقصي جنوب سيناء وجنوب البلاد (30% تقريبا) على فترات متقطعة.





نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد وحتي شمال الصعيد.





أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب الصعيد.





يوم الأربعاء المقبل:





فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: علي مناطق من أقصي جنوب سيناء وسلاسل جبل البحر الأحمر وجنوب البلاد (30% تقريبا) علي فترات متقطعة.





نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد وحتي شمال الصعيد.





أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب الصعيد.



