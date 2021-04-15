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سارة سلام تنضم لقائمة أبطال مسلسل "مع بعض"

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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تشارك الممثلة سارة سلام بالبطولة في مسلسل "مع بعض " والذي يتم عرضه على قناة المحور في تمام السابعة مساءً. 

المسلسل من نوعية الحلقات المنفصلة حيث تحمل كل حلقة اسم مختلف تحت اسم موحد للمسلسل أو بالاحري البرنامج الدرامي الذي يناقش قضايا اجتماعية في كل حلقة يتم مناقشتها نهاية كل حلقة بحضور الفنان صلاح عبدالله وأبطال العمل، تقوم ايضا سلام بالاشتراك في كتابة بعض الحلقات تحت اشراف مؤلف ومخرج العمل خالد جلال. 

يذكر ان ابطال العمل هم انفسهم فرقة مسرح الابداع الفني بالاوبرا والذين قدموا من قبل مواسم مسرحية ناجحة توجت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي لأحد عروضهم. 

وتستعد سارة هذه الايام للمشاركة في بطولة فيلم "ابن الباشا" والذي يتم التحضير له بعد عيد الفطر وكانت اخر اعمالها المشاركة في مسرحية "سلم نفسك" بمركز الابداع الفني بالأوبرا

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