تفاصيل إصابة طفلة برش خرطوش على يد والدها في الدقهلية

استقبل مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا"، طفلة عمرها عامان بقرية "طمى الزهايرة "مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مصابة برش خرطوش بالكتف وذلك أثناء قيام والدها بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" لتخرج منه طلقة بالخطأ فتصيب ابنته.





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفلة "إيمان أحمد رجب عمر "عمر سنتان"، ومقيمة طرف أسرتها بقرية "طمى الزهايرة" دائرة مركز السنبلاوين مصابة برش خرطوش بالكتف الأيمن، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.





وبانتقال الضباط والفحص تبين أثناء قيام والد الطفلة المدعو "أحمد رجب عمر" 36 سنة، صياد، ومقيم بذات القرية بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" خرجت طلقة منه بطريق الخطأ أحدثت إصابتها أمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف قيامه بنقل كريمته إلى المستشفى، بإرشاده تم ضبط السلاح الناري "فرد خرطوش".



