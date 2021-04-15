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البيت الأبيض يطرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:07 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، وفقًا لقناة روسيا اليوم.


وفرضت السلطات الأمريكية، عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

 

كما فرضت السلطات الأمريكية، عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.


وقد حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.

 

وكانت الإدارة الأمريكية، حملت رسميا جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مسؤولية الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف شركة "SolarWinds".

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