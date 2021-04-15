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دعاء ديني يجمع أحمد سعد ووائل الفنشي..تعرف على التفاصيل

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح المطرب أحمد سعد، خلال الساعات الماضية دعاءً دينيًا جديدًا بمشاركة المطرب وائل الفشنى، ويحمل عنوان "بنده عليك". 

الدعاء الديني من كلمات  محمد عبد الحميد، وألحان وتوزيع شريف الوسيمى.

جدير بالذكر أن أحمد سعد، يشارك  في الجزأ الثاني من مسلسل الإختيار بأغنية "وقت الحساب" المقدمة ضمن أغاني حلقات المسلسل خلال شهر رمضان المبارك .
والأغنية غناء أحمد سعد ومن كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحي يوسف وهندسة صوت ياسر أنور ومن انتاج وإهداء شركة mwm التي أنتجت وأهدت جميع اغاني المسلسل.

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