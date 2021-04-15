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وزير السياحة والآثار يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، السفير Christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي.

ومن ناحيته، قدم سفير الاتحاد الأوروبي التهنئة للوزير على النجاح الذي حققته احتفالية الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، لافتا إلى انبهاره بهذا الموكب المهيب الذي أكد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة التي تمتد عبر التاريخ.

وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأعمال بمشروع تطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

واستعرض الوزير ضوابط واشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الاثرية والمتاحف لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والسائحين والعاملين في القطاع وهو ما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، موضحاً أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر تكاد تكون منعدمة.

وأشار إلى قيام الدولة ببدء تطعيم العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة كافة العاملين بالقطاع وكذلك السائحين والذي سيسهم بدوره في تنشيط حركة السياحة.

ومن ناحيته، أثنى السفير على الزيارات التعريفية التي تحرص الوزارة على تنظيمها باستمرار لسفراء الدول المختلفة إلى المدن السياحية المصرية المختلفة للتعرف على المقومات السياحية والأثرية لهذه المدن، بجانب التعرف على ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المطبقة بها على أرض الواقع.

وفي نهاية اللقاء، وعد السيد السفير بأنه سيقوم بنقل هذه الجهود التي تقوم بها مصر لضمان سلامة وصحة السائحين والعاملين في القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وزير السياحة والاثار بوابة الفجر الفجر

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