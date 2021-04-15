نائبة تطالب بتكثيف الدوريات الأمنية لضبط المخالفين على الطرق لتقليل الحوادث

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بســؤال، بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.





وأوضحت حلاوة، خلال السؤال الخاص بها، أنه لا شك فيه أننا جميعًا نشاهد يوميا العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات، ويمكن أن نمثل على تلك الحوادث المؤلمة الحادثة التي شاهدناها جميعًا والمعروفة إعلاميًا بحادثة ( فتاة طريق الجلالة).





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وتحديدًا في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على تغليظ العقوبات، إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يومًا تلو الأخر.

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ووجهت البرلمانية سؤال إلى الحكومة، جاءت كالتالي:

لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟

لماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟