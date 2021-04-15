Advertisements

نائبة تطالب بتكثيف الدوريات الأمنية لضبط المخالفين على الطرق لتقليل الحوادث

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بســؤال، بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأوضحت حلاوة، خلال السؤال الخاص بها، أنه لا شك فيه أننا جميعًا نشاهد يوميا العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات، ويمكن أن نمثل على تلك الحوادث المؤلمة الحادثة التي شاهدناها جميعًا والمعروفة إعلاميًا بحادثة ( فتاة طريق الجلالة).

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وتحديدًا في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على تغليظ العقوبات، إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يومًا تلو الأخر.
ووجهت البرلمانية سؤال إلى الحكومة، جاءت كالتالي: 
لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟
لماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟
لماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة السادة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط الشرطة

منذ ساعة

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ 34 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 18 ساعة

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

كلوب يكشف السبب الرئيسي وراء الفشل الأوروبي

منذ 34 دقيقة

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

02:08 م

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

02:24 م

كلوب يكشف السبب الرئيسي وراء الفشل الأوروبي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة