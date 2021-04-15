عاجل.. عملاق الدوري السعودي يطلب ضم "دبابة" الأهلي

أبدى نادي اتحاد جدة السعودي رغبته في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتحدث مسؤولو النادي السعودي مع وكيل اللاعب المالي من أجل معرفة رأيه في الانتقال لصفوف النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن هناك رغبة من جانب النادي الأهلي بالموافقة على رحيل أليو ديانج حال وجود عرض مادي قوي.





وطلب وكيل اللاعب من مسؤولي النادي السعودي التواصل مع إدارة النادي الأهلي وتقديم عرض رسمي خاصة وأن أليو ديانج يرتبط بعقد مع النادي الأحمر لمدوة 5 مواسم مقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



