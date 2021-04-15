البرلمان العربي يعرب عن قلقه إزاء قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم٩

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن قلقه إزاء القرار الذي اتخذته السلطات الإيرانية مؤخرًا بشأن البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، معتبرًا أنه مؤشر خطير يفاقم من الشكوك القائمة بشأن الاستخدامات النهائية للبرنامج النووي الإيراني





وطالب "العسومي" المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول المنخرطة في المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي، بالضغط عليها وإلزامها بوقف سياستها المُهدِدة لحالة الأمن النووي في المنطقة.





كما دعا الدول المعنية إلى ضرورة أن تراعي المفاوضات الجارية مع إيران، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إجراءات واضحة ومحددة وطويلة الأمد، تمنعها من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ومنها برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، الذي لا يقل خطورة في تهديده لأمن المنطقة.





وشدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة ألا تقتصر المفاوضات الجارية على معالجة الجوانب النووية المتعلقة بالبرنامج الإيراني فقط، وإنما يجب أن تشمل التوصل إلى ترتيبات تضع حدًا للتدخلات الإيرانية المستمرة في الشئون الداخلية للدول العربية، وتعالج قلق دول المنطقة من السياسات الإقليمية لإيران.



