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رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات الصرف الصحي بالقنطرة استعدادا لفصل الصيف (صور)

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطات الصرف الصحي التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية تقديم خدمات متميزة وأفضل بإقليم محافظات القناة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطة معالجة الصرف الصحي أبوخليفة بسعة تصميمية 10 ألاف لتر ث يوم \، حيث تم عمل صيانة لبيارة الدخول وتطهيرها من كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة لعدد 2 هواية بأحواض التهوية.

كما تم الانتهاء من صيانة محطة معالجة صرف صحي القنطرة غرب بطاقة تصميمية قدرها 15 ألف لتر ث \، حيث تم عمل صيانة تطهير البيارة الدخول، وصيانة لمنظومة الرمال، وصيانة وتطهير لخوض الترسيب، كما تم صيان محطة الصرف الصحي رقم 3 السوق بسعة تصميمية 5 ألاف لتر ث \، حيث تم عمل تطهير وصيانة لبيارة الدخول وخطوط سحب وطرد الطلمبات، وعمل عمره كاملة لثلاثة طلمبات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في الحملة الموسعة لتنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع خطوط شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاث "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات الصرف الصحي بالقنطرة استعدادا لفصل الصيف (صور)
رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات الصرف الصحي بالقنطرة استعدادا لفصل الصيف (صور)
رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات الصرف الصحي بالقنطرة استعدادا لفصل الصيف (صور)
رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات الصرف الصحي بالقنطرة استعدادا لفصل الصيف (صور)
رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات الصرف الصحي بالقنطرة استعدادا لفصل الصيف (صور)
رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات الصرف الصحي بالقنطرة استعدادا لفصل الصيف (صور)

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