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عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في إستقرار نجم ريال مدريد على الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال برنامج " الشيرينجيتو " الإسباني أن فاران وصل إلى مفاوضات متقدمة للغاية من أجل الإنضمام إلى فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خاصةً أنه أدرك أن الملكي لن يقوم بتمديد تعاقده.

وأشار البرنامج أيضاً إلى أن اللاعب يعيش تحدي جديد بعد بات يفكر في التحليق خارج الليجا على الرغم من أنه عقده يتبقى فيه عام آخر.

يُذكر أن فاران غاب عن الريال خلال المباريات الثلاثة الماضية حيث لم يشارك ضد ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك ضد برشلونة في كلاسيكو الليجا ولقاء الإياب ضد ليفربول بسبب إصابة بفيروس كورونا.

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