إلغاء مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات بريء من إهمال الإشراف على موظفة



ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة إ.س مدير إدارة عامة بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه الموقعة عليه عام ٢٠١٩، لما نُسب اليه من تقصيره في الإشراف علي موظفة فاحصة بالجهاز بوظيفة رقابية مالية علي محافظات وسط الصعيد، وجاء إلغاء قرار الجزاء بعد ثبوت برائته من التهم، بل وتقصير الموظفة في التعاون مع زملائها والتى لا تمكن الاتصال بهاتفها، وتجهل التعاون بين زملائها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



وثبت أن الفاحصة الموظفة قد أعدت تقارير الفحص المشار إليها وروجعت من المختص واعتُمدت من الطاعن بوصفه رئيسها الإداري، ثم من رئيس القطاع المختص، وأُرسِلَت للجهات المخاطبة بها، فإن البين من الأوراق ومن مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهة المطعون ضدها موأن الفاحصة المذكورة لديها خبرة في أعمالها تفوق العشر سنوات وقت إعدادها تقارير الفحص المشار إليها، وتبين في مواضع عدة بالأوراق أنها لم تكن على قدر من التعاون الكافي مع رؤسائها، إذ تم إعداد العديد من المذكرات في شأنها أفادت بعدم امتثالها للاستيفاءات المطلوبة منها بالعديد من الملفات محل فحصها، وعدم امتثالها لتحقيق وسيلة تواصل معها تكفل سرعته وتمام المطلوب منه، واحتجت بأنه ليس لزاما عليها إخطار رؤسائها بأرقام هواتفها مما اضطر الطاعن للتعامل معها بموجب إشارات رسمية والتنبيه على زملائها بإبلاغها بها حتى يتفادى الأثر المترتب على صعوبة التواصل معها نظرا لطبيعة عملها التي تتطلب بالضرورة عدم التواجد الدائم بمقر عملها لانتقالها إلى الجهات محل الفحص الموكل إليها.



ورأت المحكمة في شأن المخالفات المنسوبة ارتكابها للطعن من عدم الإشراف علي هذه الفاحصة، أنه ولم يكن بمقدوره وفقا لطبائع الأمور متابعة أعمالها خطوة بخطوة، ففضلا عن مسئوليته عن عدد خمسة فاحصين على اختلاف الجهات محل فحصهم، فإن حلوله محل كل منهم في متابعة دقائق الإجراءات إنما هو خروج على مبادئ التخصص في الأعمال والمسئولية الوظيفية لكل مسئول، فيحل الرئيس الإداري والحال كذلك محل كل مرؤوس في أعماله، وهو ما لا يستساغ التعاطي معه بحسبانه أمرا واقعا، لما سيترتب عليه لا محالة من انهيار مبدأ التعاون والتكامل الإدارى.



وتبين للمحكمة، أن ما نُسب إلى الطاعن، وكان سببا في إصدار القرار المطعون فيه بمناسبة مسئوليته الإشرافية على هذه الموظفة، كان أساس المسئولية فيه واقعا عليها بحسبانه اختصاصها الأصيل، تضطلع بواجباتها نحوه، وإذ أفادت الأوراق بأن الطاعن قد طلب صراحة استيفاء بعض المستندات من المذكورة في سبيل تمام إرفاق ما يساند تقاريرها، وإذ تبين كذلك أن ما نُسب للمذكور لم يكن بسبب أصل وظيفته الإشرافية على النحو المقرر بما سلف بيانه، لا سيما مع ما تبين بجلاء من أنه المذكورة لم تكن على القدر الكافي من التعاون مع رئاستها في مجال أعمالها، ولم تحرص على كفالة وسائل الاتصال بها لسرعة انجاز العمل ودقته، فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك إذ أخذ الطاعن بجزاء التنبيه عما نُسب إليه بشأن أعمال المذكورة يكون قد قام على غير أساس أو سبب سليم من القانون خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة.