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مكرم محمد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شيخ الصحفيين

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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اتسمت حياته بالعطاء المتواصل ومسيرته العريقة، في مناصبه العليا التي شغلها، عانى من عدة وعكات صحية رحل على إثرها، صباح اليوم الخميس، إنه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

ويرصد "الفجر"، اللحظات الأخيرة في حياة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

وعكة صحية
شهدت اللحظات الأخيرة من حياة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم منذ الأشهر الماضية.

العناية المركزة
تدهورت حالته الصحية قبل أسبوعين، ليدخل غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، حتى رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا صحفيًا عريقًا.

وتنطلق جنازة الراحل مكرم محمد أحمد من مستشفى وادي النيل عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وشغف مكرم بالصحافة والكتابة، فبدأ عمله الصحفي كمحرر بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

ويقول عن مهنة الصحافة، "إنها مهنة عظيمة، ورسالة حقيقية من أجل خير الإنسان وتقدمه، وأنا استنفذت كل سنوات عمري في العمل، ولا أحد أزاحني من الطريق".

وتدرج في المناصب العليا داخل المؤسسات الصحفية، حتى عين رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، ثم نقيبًا للصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993م، ثم تقلد منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وبجانب شغفه الصحفي، برع مكرم في كتابة الكتب، وجاء أبرزها؛ كتاب عن الثورة في جنوب الجزيرة، وكتاب حوار مع الرئيس، وكتاب عن أحاديث مع الإسرائيليين.

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