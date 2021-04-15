هاني شاكر : تامر حسني أفضل من يجسد سيرتي الذاتية





صرح نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بأن نجم الجيل تامر حسني، هو الأفضل والنسب لتجسيد سيرته الذاتية.



وقال هاني شاكر، خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، على الهواء:"لو هختار حد يعمل دوري هختار تامر حسني، لأنه بيمثل وبيغني حلو وحابب هاني، ويقدر يعمل الدور كويس"، وجاء ذلك على هامش الإجابة على سؤال "ماذا لو قدمت سيرتك الذاتية في مسلسل، تختار من يجسد دورك؟".



جدير بالذكر أن هاني شاكر، أشاد مؤخرا بإحساس وأداء نجم الجيل تامر حسني، وذلك عقب غناء الأخير أغنيته" نسيانك "صعب أكيد" في حفله بليلة رأس السنة.



وحرص هاني، على نشر فيديو الأغنية بصوت حسني، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلق عليها قائلا،: "حبيبي وأخويا الجميل تامر حسني.. أحسنت جدًا في غنوة نسيانك (صعب أكيد) أدائك رائع واحساسك أروع يا حبيبي".



وقدم حسني، أغنية "نسيانك صعب أكيد " بحفل ليلة رأس السنة والذي أحياه دون حضور جماهيري، وعقب غنائه للأغنية بدء الجمهور في مشاركة الفيديو مشيدين بفكرة حسني، في تواصل الأجيال وإحياء أغاني التسعينات التي من الصعب نسيانها.

أغنية"نسيانك صعب أكيد" من كلمات سمير الطائر، وألحان خالد الأمير، وتم طرحها عام ١٩٩١

