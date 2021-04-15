Advertisements

هاني شاكر : تامر حسني أفضل من يجسد سيرتي الذاتية

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


صرح نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بأن نجم الجيل تامر حسني، هو الأفضل والنسب لتجسيد سيرته الذاتية.

وقال هاني شاكر، خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، على الهواء:"لو هختار حد يعمل دوري هختار تامر حسني، لأنه بيمثل وبيغني حلو وحابب هاني، ويقدر يعمل الدور كويس"، وجاء ذلك على هامش الإجابة على سؤال "ماذا لو قدمت سيرتك الذاتية في مسلسل، تختار من يجسد دورك؟".

جدير بالذكر أن هاني شاكر، أشاد مؤخرا  بإحساس وأداء نجم الجيل تامر حسني، وذلك عقب غناء الأخير أغنيته" نسيانك "صعب أكيد" في حفله بليلة رأس السنة.

وحرص هاني، على نشر فيديو الأغنية بصوت حسني، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق عليها قائلا،: "حبيبي وأخويا الجميل تامر حسني.. أحسنت جدًا في غنوة نسيانك (صعب أكيد) أدائك رائع واحساسك أروع يا حبيبي".

وقدم حسني، أغنية "نسيانك صعب أكيد " بحفل ليلة رأس السنة والذي أحياه دون حضور جماهيري، وعقب غنائه للأغنية بدء الجمهور في مشاركة الفيديو مشيدين بفكرة حسني، في تواصل الأجيال وإحياء أغاني التسعينات التي من الصعب نسيانها.
أغنية"نسيانك صعب أكيد" من كلمات سمير الطائر، وألحان خالد الأمير، وتم طرحها عام ١٩٩١
 

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط الشرطة

منذ ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 19 ساعة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ 36 دقيقة

كلوب يكشف السبب الرئيسي وراء الفشل الأوروبي

منذ 36 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

02:08 م

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

03:01 م

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

02:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة