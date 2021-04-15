بيراميدز يحسم مصير أروابارينا





كشفت مصادر مسئولة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مصير المدير الفني للفريق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بعد المستوى المتذبذب الذي يقدمه الفريق مؤخرًا.





وإستقرت الإدارة على إقالة المدرب خاصةً بسبب وجود حالة كبيرة من الغضب الشديد والإستياء من المستوى الذي يظهر به اللاعبين تحت قيادة المدرب الذي لم ينجح حتى الآن في إظهار بصماته مع الفريق.





وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن أسمه أن بيراميدز يمتلك باقة من أفضل نجوم كرة القدم في الدوري المصري وعلى الرغم من ذلك لم ينجح المدرب في أن يظهر أفضل ما لديهم.





يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري بعد أن لعب 16 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 8 وخسر مباراتين فيما يحتل المركز الثاني في المجموعته بالكونفدرالية برصيد ستة نقاط من فوزين وخساراتين.