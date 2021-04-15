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الشكوك تحوم حول مشاركة مدافع النصر أمام السد

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تحوم الشكوك حول مشاركة عبد الإله العمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في مباراة فريقه القادمة التي يلاقي فيها السد القطري لحساب مبريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وإشتكى العمري من إصابة على مستوى العضلة الضامة عقب مباراة فريقه أمام الوحدات لتصبح مشاركته في مواجهة السد محل شك خاصةً أنه لم يحصل على التصريح الطبي.

وفي تصريحات أدلى بها اللاعب أكد أنه كان يتمنى الفوز في بداية المشوار الآسيوي ضد الوحدات خاصةً وأن الفريق نجح في أن يلعب بصورة طيبة للغاية وافتقدنا للتركيز في إنهاء الهجمات.

يُذكر أن النصر فشل في الفوز على الوحدات في المواجهة التي جمعت بين الفريقان يوم أمس الأربعاء في مستهل دور المجموعات والتي إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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