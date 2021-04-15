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كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أن فريقه ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب عدم إستغلال الفرص بالصورة المثلى.

وقال كلوب عقب المواجهة أنه في كل المرات السابقة كان صلاح يسجل تلك الفرص التي سنحت له وهو مغمض العينين لكن ضد الريال لم ينجح في تحقيق ذلك.

وفي نفس السياق أكد الألماني أن الفرعون المصري كان بإمكانه تسجيل هدفين على أقل تقدير وقياده الريدز إلى تحقيق الريمونتادا والعبور للدور القادم لكنه لم يفعل ذلك.

يُذكر أن ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي وفشل في تعويض خسارته ذهابًا بهدف مقابل ثلاثة ليودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

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محمد صلاح ليفربول كلوب ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

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