طبيب الأهلى يحذر من هذا الأمر قبل مواجهة الزمالك

حذر أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من التعجل في الدفع بياسر إبراهيم أمام الزمالك، لعدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل.





من جانبه حذر طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من المجازفة بإشراك إبراهيم لتجنب حدوث انتكاسة وتجدد إصابته وتأخره في العودة للتدريبات الجماعية.





ويفقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات محمد هاني وجونيور أجاي عن الفريق لمدة شهر على أقل تقدير، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى حمدي فتحي الذي يحتاج إلى 6 أسابيع قبل العودة إلى الملاعب.



