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"قالوا عنه".. كيف نعت الهيئات الصحفية والإعلامية الكاتب مكرم محمد بعد وفاته؟

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:31 م
الكاتب الراحل مكرم محمد
الكاتب الراحل مكرم محمد
ميسون أبو الحسن
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن يُشيع جثمانه غدًا بعد صلاة الجمعة، من مسجد آل رشدان، على أن تتلقى أسرته العزاء، مساءً بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.


وتقدمت الهيئات والنقابات الصحفية والإعلامية، بالعزاء، لأسرة الكاتب الصحفي الراحل، وللجماعة الصحفية، لرحيل كاتب كبير ونقابي مخضرم.


نقابة الصحفيين: شيخ الجماعة الصحفية

ونعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، ببالغ الحزن والأسى، للجماعة الصحفية، والنخبة المصرية، وعموم المصريين، وكل الشعوب العربية، شيخ الجماعة الصحفية، الكاتب والصحفي الكبير ونقيب الصحفيين المصريين وأمين عام اتحاد الصحفيين الاسبق الأستاذ مكرم محمد أحمد، الذي انتقل لجوار ربه صباح اليوم.

 

وقالت النقابة في بيان لها: "لقد فقدت الصحافة المصرية والعربية برحيل الأستاذ مكرم محمد، واحدًا من أبرز رموزها، وأهم علاماتها خلال العقود الستة الأخيرة، مارس خلالها كل صور العمل الصحفي وتميز أدائه بالعطاء والجهد، والدأب في كل مراحلها والمواقع التي شغلها، محررًا، ومراسلًا، وكاتبًا للرأي، ومديرًا للتحرير، ورئيسًا للتحرير، ورئيسًا لمجلس الإدارة، وأخيرًا رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لقد قدم فقيدنا وفقيد الصحافة المصرية والعربية الكبير، لمهنته ووطنه وشعبه وأمته العربية، كل ما يملكه من موهبة وجهد من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم، وظل في خدمتهم حتى آخر لحظة من حياته".


"الإعلاميين": كان مهنيًا من طراز رفيع

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، مؤكدة أن الراحل كان دمث الخلق، مهنيًا من الطراز الفريد، أدى واجبه المهني على أكمل وجه.


وقالت النقابة في بيان لها، إنه تقلد الكثير من المناصب، منها رئيس تحرير مجلة المصور، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية، ونقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودعاء مجلس نقابة الإعلاميين، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمنا وذويه الصبر والسُلوان.


"الأعلى للإعلام": أفنى عمره في خدمة الصحافة

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ببالغ الأسى والحزن الصحفي مكرم محمد أحمد، وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية، وأن يتقبله الله في الصالحين، وأن يسكنه فسيح جناته، وينزل عليه رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان

 

وقال المجلس في بيان له، إن مصر فقدت كاتباً وطنيًا وقيمة كبيرة، وإن الراحل أفنى عمره في خدمة الصحافة المصرية، وشارك في معارك الوطن في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفي الذي يضعه في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية.


"الوطنية للصحافة": قيمة وطنية وصحفية عظيمة

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيسًا وأعضاءً، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، مؤكدة أن الراحل كان قيمة وطنية وصحفية عظيمة، وأفنى حياته في خدمة الصحافة المصرية والدفاع عن قضايا الوطن طوال مسيرته.

 

وتقدمت الهيئة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته، ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

 

حسين زين ناعيًا الكاتب الصحفي مكرم محمد: كان يمتلك قلمًا

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، وقالت إن الراحل صاحب مواقف وطنية مشرفة، وكان يمتلك قلمًا حرًا ساهم بإخلاص وأمانة في الدفاع عن قضايا وطنه، وساهم أيضًا في إثراء الحركة الثقافية بمصر، وستظل كتاباته المتميزة وآرائه، تراثًا ثقافيًا متميزًا، تعتمد عليه الأجيال القادمة في عالم الصحافة والإعلام.

 

وتقدمت الهيئة برئاسة حسين زين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، و للجماعة الصحفية، لوفاه أحد أبرز رجال الصحافه المصرية، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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