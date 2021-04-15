جماهير الأهلي تترقب نبأ سار قبل مباراة القمة

زف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي المصري خبر سار لجماهير القلعة الحمراء بشأن حارس مرمى الفريق محمد الشناوي الذي أُصيب بفيروس كورونا.





وقال شوقي في تصريحات نقلتها فضائية أون تايم سبورتس :" حجم الإصابة ليس كبيرا وهناك حالة من التفاؤل بإمكانية تعافي الشناوي سريعا ولحاقه بلقاء القمة مع الزمالك المقرر لها الأحد المقبل في الدوري المصري الممتاز".





وأضاف: "لكن ليست هناك وعود على الإطلاق بخصوص هذا الأمر, الشناوي سيخضع لمسحة طبية بعد مواجهة النصر في كأس مصر اليوم الأربعاء لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك".





وعن ياسر إبراهيم نجم دفاع الفريق، قال شوقي: "هناك متابعة يومية لحالته وما زالت هناك فرصة لمشاركته في القمة".





واختتم شوقي تصريحاته قائلا:"سيغيب الثنائي محمد هاني وجونيور أجاي عن الفريق لمدة شهر على أقل تقدير بسبب الإصابة، حمدي فتحي أمامه 6 أسابيع للعودة إلى الملاعب".



