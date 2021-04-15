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أول تعليق من روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:36 م
لافروف
لافروف
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تتعارض مع مصالح البلدين.

 

وفرضت السلطات الأمريكية، عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

 

كما فرضت السلطات الأمريكية، عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.

 

وقد حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.

 

وكانت الإدارة الأمريكية، حملت رسميا جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مسؤولية الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف شركة "SolarWinds".

 

وأعلن البيت الأبيض، عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

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