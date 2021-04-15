عمرو جمال يضع شروطه للعودة إلى الأهلي

كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش موقفه من العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل، في ظل بحث الجهاز الفني للفريق الأحمر عن تعزيز هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.





ورحب عمرو جمال بالعودة إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل حال طلب مسئولي القلعة الحمراء عودته، مفضلًا إياه عن خوض أي تجربة جديدة سواء داخل أو خارج مصر.





واشترط عمرو جمال المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي للموافقة على العودة للنادي الأهلي، حيث يرفض اللاعب الجلوس على مقاعد البدلاء مجددًا، ويرغب في ضمان المشاركة في المباريات مع الفريق.





وكان "جمال" انتقل إلى نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة وشارك في 16 مباراة مع الفريق وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.



