Advertisements

مدرب دورتموند يشيد بهالاند رغم الإقصاء من دوري الأبطال

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال مدرب بروسيا دورتموند إيدن تيرزيتش، إن إرلينغ هالاند يقدم مساهمة كبيرة للفريق حتى إذ فشل في التسجيل ولا يتوقع أن يستمر غياب المهاجم النرويجي عن هز الشباك مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وفشل هالاند في هز الشباك في آخر 7 مباريات مع دورتموند والنرويج.



وجاء هدفه الأخير في التعادل 2-2 مع كولونيا في الدوري في 20 مارس (آذار) عندما أحرز هدفي دورتموند.



وأصبح المهاجم البالغ عمره 20 عاماً هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية وارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.



لكن غيابه عن التسجيل جاء في أصعب توقيت في الموسم لدورتموند إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام سيتي أمس الأربعاء، وابتعد عن المربع الذهبي في الدوري.



وقال تيرزيتش عن هالاند الذي أحرز 21 هدفاً في الدوري هذا الموسم: "الجميع اعتادوا التفكير أنه يحرز الأهداف للمتعة وفي كل مباراة لكنه بشر، سيمر بلحظات لن يسجل فيها لكنها ليست مشكلتنا، إنه يقدم أداء جيداً حقاً".



وتابع: "اعتدنا التفكير أن اللمسة الأخيرة قبل الهدف ستكون من نصيبه لكن في المباريات الأخيرة لعب دوراً مهماً لنا في الاحتفاظ بالكرة والركض خلف الدفاع وتشكيل خطورة".



وأضاف: "إنه يجتهد مثلما يفعل في التدريبات، لن يحتاج إلى وقت طويل قبل العودة لتسجيل الأهداف".



ويستضيف دورتموند منافسه فيردر بريمن في الدوري يوم الأحد المقبل.

أخبار تهمك

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة قوية للأهلي قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعة

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عمرو جمال يضع شروطه للعودة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ 34 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لنهائي كأس الملك وسط مفاجأت نارية

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

03:29 م

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

11:33 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟