مدرب دورتموند يشيد بهالاند رغم الإقصاء من دوري الأبطال

قال مدرب بروسيا دورتموند إيدن تيرزيتش، إن إرلينغ هالاند يقدم مساهمة كبيرة للفريق حتى إذ فشل في التسجيل ولا يتوقع أن يستمر غياب المهاجم النرويجي عن هز الشباك مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.







وفشل هالاند في هز الشباك في آخر 7 مباريات مع دورتموند والنرويج.







وجاء هدفه الأخير في التعادل 2-2 مع كولونيا في الدوري في 20 مارس (آذار) عندما أحرز هدفي دورتموند.







وأصبح المهاجم البالغ عمره 20 عاماً هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية وارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.







لكن غيابه عن التسجيل جاء في أصعب توقيت في الموسم لدورتموند إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام سيتي أمس الأربعاء، وابتعد عن المربع الذهبي في الدوري.







وقال تيرزيتش عن هالاند الذي أحرز 21 هدفاً في الدوري هذا الموسم: "الجميع اعتادوا التفكير أنه يحرز الأهداف للمتعة وفي كل مباراة لكنه بشر، سيمر بلحظات لن يسجل فيها لكنها ليست مشكلتنا، إنه يقدم أداء جيداً حقاً".







وتابع: "اعتدنا التفكير أن اللمسة الأخيرة قبل الهدف ستكون من نصيبه لكن في المباريات الأخيرة لعب دوراً مهماً لنا في الاحتفاظ بالكرة والركض خلف الدفاع وتشكيل خطورة".







وأضاف: "إنه يجتهد مثلما يفعل في التدريبات، لن يحتاج إلى وقت طويل قبل العودة لتسجيل الأهداف".







ويستضيف دورتموند منافسه فيردر بريمن في الدوري يوم الأحد المقبل.