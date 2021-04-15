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حزب المصريين ناعيًا مكرم محمد أحمد: فقدنا أستاذا ومعلم الأجيال وشيخ الصحفيين

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس "إن مصر، والوطن العربى، فقدت واحدًا من أبرز، وأهم صحفييها، وكتابها، ونقابييها، وذلك بعد أن ترك بصمة فى عالم الصحافة المصرية والعربية، تظل باقية أبد الدهر، حيث ظل نموذجًا للصحفى، المهنى، الذى يٌقدم صحافة مهنية جادة، تعتمد على المعلومة الأكيدة، البعيدة عن التأويل، أو التشكيك.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" إن الصحافة المصرية والعربية فقدت أستاذ ومعلم الأجيال وشيخ الصحفيين، الذي أفنى عمره في خدمة الصحافة والعاملين فيها، وخاض خلالها العديد من المعارك لنصرة المهنة والزود عنها في فترات عصيبة من عمر البلاد، فلا تزال مواقفه الأصيلة والشجاعة فى خدمة الوطن ونصرة العدل والحق والحرية راسخة فى الأذهان، حتى أصبح أحد رموز الصحافة، وأحد أعلامها الخالدين.

وأوضح أن الفقيد ترك إرثًا عظيمًا من الكتابات الصحفية المستنيرة، والمواقف الوطنية التي يحفظها له التاريخ، وتوثقها صفحات صاحبة الجلالة، على مستوى العمل الصحفي، أو قيادته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين.

وتقدم رئيس حزب "المصريين" بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية والإعلامية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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