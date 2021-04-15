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محافظ الجيزة يوجه بتوفير 4 مجموعات عمل للإنتهاء من تطوير شارع النيل

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمس الثلاثاء، جولة مسائية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع النيل، للمرة الثانية في ذات اليوم لمراقبة الأداء والتأكد من إنتظام العمل ولحضور بدء أعمال كشط الأسفلت القديم بالمرحلة الأخيرة للمشروع.

وفى مستهل جولته توقف محافظ الجيزة للإستماع لمطالب إحدى المواطنات والتى تعانى من بعض المشكلات الصحية والإجتماعية، وعلى الفور وجه المحافظ ببحث إحتياجاتها وسرعة تلبيتها.

وحرص محافظ الجيزة على لقاء مسئولى الشركات المنفذة والمكتب الإستشارى للتأكيد على ضرورة الإلتزام بجدول زمنى محدد للإنتهاء من الأعمال وتوفير 4 مجموعات عمل موزعة على مختلف قطاعات مشروع التطوير للإلتزام بتلك المواعيد.

كما رصد المحافظ عدد من المخلفات من جانب أحد المراسى النيلية أسفل كوبرى 6أكتوبر، حيث وجه بتحرير محضر مخالفة للقائمين عليه وذلك خلال متابعته لموقف رفع المخلفات بمحيط المراسى والنوادى النيلية والمنشأت الخاصة وتقليم الأشجار وتحسين المظهر العام بمحيطها، مشدداً على رؤساء الأحياء بضرورة الإزالة الفورية لأية حواجز مقامة على جانبى الطريق وضرورة التخلص من المخلفات وناتج أعمال التطوير بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

وخلال الجولة قام المحافظ بمعاينة نماذج للوحات الإعلانية المقرر وضعها على أعمدة الإنارة بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ووجه بسرعة الإنتهاء من نماذج مقاعد الإستراحات الخاصة بالكورنيش وبالوعات صرف مياه الأمطار وتركيب أغطية غرف التفتيش الخاصة بأعمدة الإنارة.

وبنهاية الجولة إطلع المحافظ على مخطط إستكمال الكورنيش أسفل كوبرى 15 مايو من خلال إستقطاع الجزء المتعدى عليه من أحد الأندية النهرية، وشدد على سرعة بدء العمل به ليتماشى مع أعمال التطوير بمختلف قطاعات المشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الدقى والعجوزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

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