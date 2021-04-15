توفي أثناء تأدية عمله.. محافظ الجيزة ينعي موظف البراجيل

ينعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفاة سيد فاروق الموظف بالوحدة المحلية بالبراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم والذى وافته المنية مساء أمس أثناء قيامه بضبط إحدى السيارات المخالفة والتى تقوم بإلقاء مخلفات الرتش بمنطقة برك الخيام.



ويتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة بخالص العزاء لأسرته سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ولهم أهله الصبر والسلوان .

