Advertisements

محافظ الجيزة يتسلم سيارتين مركز تكنولوجي متنقل لخدمة المواطنين كمنافذ بالمناطق عالية الكثافة

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، عدد 2 سيارة متنقلة للعمل كمنافذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر إزدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابته .

وأشار محافظ الجيزة، أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية، والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب إحتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

وأضاف محافظ الجيزة أن توفير تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة لتكون مجهزة للعمل بكافة إمكانيات مثيلتها الثابته وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية بحيث يتم تقديم أعلى معايير الجودة للعمل.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم وضع خطه عن أماكن تمركز تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها وتحديثها بصفة دورية وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحافظة .

أخبار تهمك

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عمرو جمال يضع شروطه للعودة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لنهائي كأس الملك وسط مفاجأت نارية

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة قوية للأهلي قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

03:29 م

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

11:33 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟