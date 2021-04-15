محافظ الجيزة يتسلم سيارتين مركز تكنولوجي متنقل لخدمة المواطنين كمنافذ بالمناطق عالية الكثافة

تسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، عدد 2 سيارة متنقلة للعمل كمنافذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر إزدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابته .



وأشار محافظ الجيزة، أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية، والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب إحتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.



وأضاف محافظ الجيزة أن توفير تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة لتكون مجهزة للعمل بكافة إمكانيات مثيلتها الثابته وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية بحيث يتم تقديم أعلى معايير الجودة للعمل.



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم وضع خطه عن أماكن تمركز تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها وتحديثها بصفة دورية وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحافظة .