رئيس النصر يوجه الشكر إلى سيد عيد

وجه الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الشكر لسيد عيد المدير الفني بعد استقالته من منصبه علي ما قدمه للنصر خلال مسيرة طويلة من العطاء للفريق.





ونشر عبد الحق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "شكر خاص للكابتن سيد عيد شريك النجاح فى نادى النصر .كنت اتمنى تكمل معايا ونمشى مع بعض.. ولكن قدر الله ماشاء فعل ..اتمنى لك كل التوفيق فى القادم وان شاء الله متابعينك فى محطتك القادمه لانك مازلت تمثل نادى النصر لحين عودتك بالسلامه ...تحياتى يا عم مصر".





وكان عمرو عبد الحق قد حرص علي مقابلة لاعبي الفريق الأول أمس في مقر النادي عقب مواجهة الأهلي علي ملعب استاد الإسكندرية في دور ال32 بمسابقة كأس مصر والتي انتهت بفوز الأهلي 1/2.





وأثني علي الاداء والروح التي خاضوا بها اللقاء وطالبهم بمواصلة هذا الأداء في التسع مباريات المتبقية بالدوري.







