Advertisements

وزراء وتنفيذيون ينعون الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن يُشيع جثمانه غدًا بعد صلاة الجمعة، من مسجد آل رشدان، على أن تتلقى أسرته العزاء، مساءً بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.


ونعت شخصيات عامة ووزراء وجهات تنفيذية بالدولة، الكاتب الصحفي الراحل، لما قدّمه لمصر من دور وطني طوال مسيرته المهنية.

 

مجلس الوزراء: سخّر قلمه للدفاع عن قضايا الوطن
ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الكاتب الصحفي مكرم محمد قائلًا: "إننا فقدنا اليوم واحدًا من أعلام ورموز الصحافة المصرية، الذي سخّر قلمه طوال مسيرة طويلة حافلة بالعطاء؛ للدفاع عن قضايا الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، كما أسهم بقلمه في تنوير المجتمع في مواجهة الكثير من الضلالات، وقاد دفة الجماعة الصحفية في أصعب الفترات التي مرت بها نقابتهم".

 

وتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس بتعازيه للأسرة الصحفية التي كان نصيرًا لها على الدوام.


رئيس مجلس النواب: أحد رواد الصحافة والإعلام في مصر

وأرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى الدكتور ضياء رشوان ‏نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في وفاة الكاتب مكرم محمد، قائلًا: "بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد، ‏رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام التي ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال".

 

وأضاف: "إن الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير، رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وآله ‏ومحبيه  صبر المؤمنين".


وزير الإعلام: أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة


ونعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد، قائلًا: "رحم الله الفقيد الكبير الذي أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة، وقد كان الفقيد موهبة صحفية كبيرة، وكان ممّن التزموا أمانة الكلمة، وله تاريخ صحفي حافل، وشارك في أحداث محلية ودولية مهمة، وقد صحبته في عدة مهام صحفية خارجية، وكان لافتًا للنظر بقدرته على التحرك كصحفي شاب رغم كبر سنه".

 

وأضاف: "لاقى الفقيد احترام جميع مصادره على المستويين المحلي والإقليمي، وكان أول من تولى مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام، علاوةً على شغله منصب نقيب الصحفيين عدة دورات، ورئاسته لمؤسسة دار الهلال العريقة، رحم الله الفقيد، وألهم أسرته وقراءه الصبر والسُلوان".


وزير الأوقاف: كان كاتبًا وطنيًّا من طراز فريد

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.


وقال في بيانه: "كان كاتبًا وطنيًّا من طراز فريد، أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة وطنه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر السلوان".


وزيرة التضامن: فقدنا قامة وطنية كبيرة


ونعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد، مؤكدة أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذي يشهد له الجميع، بالإضافة إلي دوره الكبير في نشر الفكر التنويري.


وتقدمت نيفين القباج بخالص التعازي إلي أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


مفتي الجمهورية: كان له كبير الأثر على المهنة

ونعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الكاتب الراحل مكرم، قائلًا: "إن الفقيد كان له كبير الأثر والأيادي البيضاء على مهنة الصحافة والعاملين بها".


وأضاف: "كان حريصًا على الارتقاء بهذه المهنة، كما أن جهوده خلال السنوات الأخيرة من أجل تنظيم مسار الإعلام كانت لافتة للنظر، فضلًا عن وقوفه بقلمه إلى صف الوطن في كثير من القضايا والأحداث"، متوجهًا بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وعموم الصحفيين في وفاته، داعيًا الله أن يرحمه ويتقبله في الصالحين.

أخبار تهمك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو جمال يضع شروطه للعودة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة قوية للأهلي قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لنهائي كأس الملك وسط مفاجأت نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

03:29 م

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

11:33 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟