وزراء وتنفيذيون ينعون الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن يُشيع جثمانه غدًا بعد صلاة الجمعة، من مسجد آل رشدان، على أن تتلقى أسرته العزاء، مساءً بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



ونعت شخصيات عامة ووزراء وجهات تنفيذية بالدولة، الكاتب الصحفي الراحل، لما قدّمه لمصر من دور وطني طوال مسيرته المهنية.

مجلس الوزراء: سخّر قلمه للدفاع عن قضايا الوطن



ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الكاتب الصحفي مكرم محمد قائلًا: "إننا فقدنا اليوم واحدًا من أعلام ورموز الصحافة المصرية، الذي سخّر قلمه طوال مسيرة طويلة حافلة بالعطاء؛ للدفاع عن قضايا الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، كما أسهم بقلمه في تنوير المجتمع في مواجهة الكثير من الضلالات، وقاد دفة الجماعة الصحفية في أصعب الفترات التي مرت بها نقابتهم".

وتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس بتعازيه للأسرة الصحفية التي كان نصيرًا لها على الدوام.



رئيس مجلس النواب: أحد رواد الصحافة والإعلام في مصر

وأرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى الدكتور ضياء رشوان ‏نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في وفاة الكاتب مكرم محمد، قائلًا: "بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد، ‏رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام التي ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال".

وأضاف: "إن الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير، رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وآله ‏ومحبيه صبر المؤمنين".



وزير الإعلام: أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة



ونعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد، قائلًا: "رحم الله الفقيد الكبير الذي أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة، وقد كان الفقيد موهبة صحفية كبيرة، وكان ممّن التزموا أمانة الكلمة، وله تاريخ صحفي حافل، وشارك في أحداث محلية ودولية مهمة، وقد صحبته في عدة مهام صحفية خارجية، وكان لافتًا للنظر بقدرته على التحرك كصحفي شاب رغم كبر سنه".

وأضاف: "لاقى الفقيد احترام جميع مصادره على المستويين المحلي والإقليمي، وكان أول من تولى مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام، علاوةً على شغله منصب نقيب الصحفيين عدة دورات، ورئاسته لمؤسسة دار الهلال العريقة، رحم الله الفقيد، وألهم أسرته وقراءه الصبر والسُلوان".





وزير الأوقاف: كان كاتبًا وطنيًّا من طراز فريد

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.



وقال في بيانه: "كان كاتبًا وطنيًّا من طراز فريد، أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة وطنه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر السلوان".





وزيرة التضامن: فقدنا قامة وطنية كبيرة



ونعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد، مؤكدة أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذي يشهد له الجميع، بالإضافة إلي دوره الكبير في نشر الفكر التنويري.



وتقدمت نيفين القباج بخالص التعازي إلي أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



مفتي الجمهورية: كان له كبير الأثر على المهنة

ونعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الكاتب الراحل مكرم، قائلًا: "إن الفقيد كان له كبير الأثر والأيادي البيضاء على مهنة الصحافة والعاملين بها".



وأضاف: "كان حريصًا على الارتقاء بهذه المهنة، كما أن جهوده خلال السنوات الأخيرة من أجل تنظيم مسار الإعلام كانت لافتة للنظر، فضلًا عن وقوفه بقلمه إلى صف الوطن في كثير من القضايا والأحداث"، متوجهًا بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وعموم الصحفيين في وفاته، داعيًا الله أن يرحمه ويتقبله في الصالحين.