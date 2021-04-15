أحمد مجاهد: اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تخضع لرقابة "فيفا"

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المعينة لادارة اتحاد الكرة، أن تعيينه لرئاسة اللجنة الثلاثية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وأكد مجاهد في تصريحات عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، انه بيتم تعيين اللجنة بالتنسيق مع بعض الجهات التي يثق فيها الفيفا، ولكن الاتحاد الدولي هو المسئول عن تعيين اللجنة.





وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية، أن اللجنة الذي يتم تعيينه من فيفا بيتم التعامل معها كموظفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وانها تخضع للرقابة من قبل الفيفا.





وعن اداء اللجنة، قال" انه راض عن ادائه حتي هذه اللحظه، وأن الرئيس المقبل سيكون هناك ارياحيه في بعض الملفات".



