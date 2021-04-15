هيونداي تعمل على إنتاج "سانتا كروز 2022" كأول بيك أب

تعمل شركة هيونداي على إنتاج سيارة "سانتا كروز 2022"، حيث نشرت الشركة صور تشويقية لسيارتها سانتا كروز القادمة كأول بيك أب من الشركة الكورية.





كما قال " Brad Arnold"، مدير تصميم هيونداي في أمريكا الشمالية، إن كل شيء في سانتا كروز يوحي بأنها سانتا كروز وليس سيارة بيك أب.





وتابع: "سيكون لسانتا كروز تصنيفًا خاصًا من السيارات تدعوه الشركة "Sport Adventure Vehicle" أو SAV، والتي تترجم إلى "مركبة مغامرات رياضية".



