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هيونداي تعمل على إنتاج "سانتا كروز 2022" كأول بيك أب

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:12 م
هيونداي سانتا كروز 2022
هيونداي سانتا كروز 2022
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تعمل شركة هيونداي على إنتاج سيارة "سانتا كروز 2022"، حيث نشرت الشركة صور تشويقية لسيارتها سانتا كروز القادمة كأول بيك أب من الشركة الكورية.

كما قال "Brad Arnold"، مدير تصميم هيونداي في أمريكا الشمالية، إن كل شيء في سانتا كروز يوحي بأنها سانتا كروز وليس سيارة بيك أب.

وتابع: "سيكون لسانتا كروز تصنيفًا خاصًا من السيارات تدعوه الشركة "Sport Adventure Vehicle" أو SAV، والتي تترجم إلى "مركبة مغامرات رياضية".

ويشار إلى أن الشركة استثمرت حوالي 400 مليون دولارًا لتوسيع مصنعها المسؤول عن إنتاج سانتا كروز في الولايات المتحدة، كما ستطلق السيارة تجاريًا في أقرب وقت، بحسب هيونداي.

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