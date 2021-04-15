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فارس الأندلسي يواجه مشاكل مع زوجته بسبب عائلته في "أولاد الغول"

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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واجه النجم الشاب فارس الأندلسي مشكلة مع زوجته في الحلقة الثانية من مسلسل أولاد الغول للمخرج مراد بالشيخ، بعدما عبرت عن تخوفها من رفض عائلته لها بسبب تواضع أصلها وطلبت منه ضرورة إخبار عائلته بزواجها واكتشافه أنها تعرف أخيه هارون ليطلب منها عدم التحدث معه، ما أثار تساؤلات المشاهدين حول العلاقة بينه وبين أخيه الأكبر.


يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعاً محتدماً طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.


يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدرديري، شاكرة رماح، وحلمي الدرديري.


كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل مؤخراً بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.



فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.

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