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نجيب ساويرس يشيد بأداء تارا عماد: "مولد نجمة".. وبشرى: مولودة من زمان

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
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أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، إعجابه بالدور الذي تقدمه الفنانة تارا عماد بمسلسل موسى المشارك في مسلسلات رمضان 2021 والذي يعرض على قناة dmc.


وكتب: "تارا عماد فى مسلسل "موسى" ...إكتشاف … مولد نجمة".


وردت عليه الفنانة بشرى، وكتبت: "مولودة من زمان يا باشمهندس و اشتغلت مع الزعيم عادل امام كمان!".
مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، ، تارا عماد، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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