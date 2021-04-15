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السفير دياب اللوح ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
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ينعي سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الكاتب الصحفى المصري مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.


هذا وانتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس، الكاتب مكرم  محمد أحمد، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد حياة حافلة  بالمواقف الوطنية المشرفة والإرث الإعلامي الكبير والدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة مراحلها .

 

ويتقدم السفير دياب اللوح ومستشارو وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، من أسرة وذوي الفقيد الكبير فارس الصحافة النبيل، وعموم الشعب المصري والوسط الإعلامي المصري ، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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الكلمات المفتاحية

قضيه فلسطين فلسطين الكاتب مكرم محمد السفير دياب اللوح

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