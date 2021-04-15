عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

حسم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي موقفه من عودة رمضان صبحي لاعب النادي السابق والحالي لبيراميدز من عودته للقلعة الحمراء بعد التصريحات التي أطلقها مؤخرا.





وكان رمضان صبحي لاعب بيراميدز قد أكد في تصريحات عبر برنامج "رامز عقله طار" رغبته في العودة للنادي الأهلي مرة أخرى، بعد موافقة مسؤولو نادي بيراميدز.









وأعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفضه التام لفكرة عودة رمضان صبحي مؤكدا بأن الباب أمامه للعودة للنادي الأحمر مرة أخرى أغلق.





وبرر الخطيب رفضه لعودة رمضان صبحي هو أن اللاعب هو من اختار الرحيل عن النادي الأهلي والانضمام لنادي بيراميدز واختيار النادي دون ضغوط عليه من أحد.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



