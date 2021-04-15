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السيسي يوجه بتطوير منطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس".

وكان الرئيس السيسى، وجه بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق جودة التعليم المستهدفة، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القومية الخاصة بمنظومة الجامعات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى.

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