وائل جسار على إينرجي: أحضر أغنية جديدة و"مشيت خلاص" وصلتني للجمهور بشكل كبير

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وائل جسار على إينرجي: أحضر أغنية جديدة و"مشيت خلاص" وصلتني للجمهور بشكل كبير
الخميس 15/أبريل/2021 - 04:26 م
أحمد رمضان متولي
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حل الفنان وائل جسار، ضيفاً على برنامج لأول مرة، على راديو إينرجي، تردد 92.1، من إعداد وتقديم إيناس سلامة الشواف.
وقال جسار في الحلقة التي تسلط الضوء على أول الأمور والأشياء التي يقوم بها، وجاءت تصريحاته:
أول أغنية قدمتها كانت ياطير يامسافر.
أول عمل كان السبب الرئيسي في الوصول للناس كانت أغنية "مشيت خلاص".
أول شيء أرفضه في تعاملي مع الشخص هو إذا كان الشخص متقلب او انسان كذاب وهنا أكون حذر بشكل كبير معه.
أول اكلة أحرص عليها في البلدان التي أسافر لها هي الآكلات المشهورة بها مثل الكسكسي في تونس، بينما في مصر الفول والطعمية.
أول عمل سأقدمه الفترة القادمة هي أغنية جديدة يتم التحضير لها بشكل جيد منذ فترة وهي تحمل اسم عيان.
مفيش حب من أول نظرة ده وهم لازم يكون هناك تعامل و فترة للتعارف بشكل جيد.
على الشخص الاختيار الصح لكي يكون المشوار صح بشكل كبير حتي النهاية.
أتعامل مع كل عمل جديد كأنه أول عمل أقدمه حفاظاً على النجاح والاستمرار.
أول شيء أقوم به فور الاستيقاظ هو شرب الماء وبعد ذلك كوب من الشاي.
أول حد أقوم بالإتصال به سواء في الفرح أو الحزن هي زوجتي.
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