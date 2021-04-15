وائل جسار على إينرجي: أحضر أغنية جديدة و"مشيت خلاص" وصلتني للجمهور بشكل كبير





حل الفنان وائل جسار، ضيفاً على برنامج لأول مرة، على راديو إينرجي، تردد 92.1، من إعداد وتقديم إيناس سلامة الشواف.









وقال جسار في الحلقة التي تسلط الضوء على أول الأمور والأشياء التي يقوم بها، وجاءت تصريحاته:





أول أغنية قدمتها كانت ياطير يامسافر.









أول عمل كان السبب الرئيسي في الوصول للناس كانت أغنية "مشيت خلاص".









أول شيء أرفضه في تعاملي مع الشخص هو إذا كان الشخص متقلب او انسان كذاب وهنا أكون حذر بشكل كبير معه.









أول اكلة أحرص عليها في البلدان التي أسافر لها هي الآكلات المشهورة بها مثل الكسكسي في تونس، بينما في مصر الفول والطعمية.









أول عمل سأقدمه الفترة القادمة هي أغنية جديدة يتم التحضير لها بشكل جيد منذ فترة وهي تحمل اسم عيان.









مفيش حب من أول نظرة ده وهم لازم يكون هناك تعامل و فترة للتعارف بشكل جيد.









على الشخص الاختيار الصح لكي يكون المشوار صح بشكل كبير حتي النهاية.









أتعامل مع كل عمل جديد كأنه أول عمل أقدمه حفاظاً على النجاح والاستمرار.









أول شيء أقوم به فور الاستيقاظ هو شرب الماء وبعد ذلك كوب من الشاي.









أول حد أقوم بالإتصال به سواء في الفرح أو الحزن هي زوجتي.







