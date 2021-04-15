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داليا الخطيب تقدم حلقات متميزة فى رمضان على الراديو 9090

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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بمجموعة حلقات متميزة تدخل الإعلامية داليا الخطيب سباق النجوم على الراديو 9090.. ببرنامجها "اسمع منى" حيث  تواصل داليا الخطيب سرد قصص وحكايات عن مصر القديمة وربطها بالإنجازات التى تحدث على أرض الواقع .


اسمع منى أحدث برامج الراديو 9090 قدم حلقات متميزة قبل رمضان مباشرة ناقش فيها العديد من القضايا القومية المصرية وعمل على نشر الوعى وهو مادعا إدارة الراديو 9090 لوضعه على خريطة برامج رمضان المتميزة.


"اسمع منى" يناقش فى رمضان العديد من السلبيات والإيجابيات فى الشخصية المصرية .. من خلال حكايات من التاريخ .ز وتقديم حلول عصرية لها.

وتستعرض الإعلامية داليا الخطيب إنجازات الدولة والمشروعات الجديدة ببرنامجها من خلال برنامج "اسمع منى" بشكل وأداء متميز للربط ما بين القديم والجديد استعدادا للدخول فى الجمهورية الجديدة.

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