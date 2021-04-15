أتلتيكو مدريد قبل لقاء إيبار: الإصابات والغيابات ليست عذرا

سيكون أتلتيكو مدريد أمام فرصة جيدة للخروج من سلسلة النتائج السلبية عندما يواجه إيبار في الدوري الإسباني يوم الأحد القادم.





وكان أتلتيكو يتفوق في الصدارة بفارق عشر نقاط في بداية فبراير لكن الفارق تقلص إلى نقطة واحدة مع غريمه ريال مدريد ونقطتين مع برشلونة صاحب المركز الثالث لذا يريد تجنب أي تعثر جديد إذا أراد تحقيق اللقب لأول مرة منذ 2014.





وفاز فريق المدرب دييجو سيميوني مرة واحدة في آخر 4 مباريات بالدوري لكن القائد كوكي قال إن الفريق لا يزال قوياً من الناحية الذهنية.





وأضاف: "لا زلنا في صدارة الدوري ورغم وجود إصابات لا يمكن أن نعتبر ذلك عذراً".





وتابع: "نملك تشكيلة مذهلة ونخوض موسماً رائعاً ولدينا رغبة في حصد الألقاب وهذا ما يحفزنا، نشعر بالقوة ونحظى بمجموعة رائعة ولاعبين متميزين وإذا حافظنا على القوة الذهنية سنحقق أهدافنا".





ويفتقد أتلتيكو جهود المهاجم لويس سواريز بسبب الإصابة فيما سيخضع جواو فيلكس وتوماس ليمار وكيران تريبيير لاختبارات لياقة في وقت لاحق بعد غيابهم عن التدريبات بمنتصف الأسبوع.





وسيكون ريال مدريد حامل اللقب، الذي لم يخسر في 14 مباراة بجميع المسابقات، المستفيد الأكبر من أي تعثر لجاره.





وتغلب ريال على غريمه برشلونة في القمة المحلية مطلع الأسبوع كما تخطى ليفربول ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.





ويحل ريال ضيفاً على خيتافي يوم الأحد، في غياب القائد سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز للإصابة كما تحوم شكوك حول مشاركة داني كارفخال وإيدن هازارد لمواصلة التعافي من مشاكل عضلية.



