موعد أذان المغرب ثالث يوم رمضان الخميس 15/4/2021 في محافظات مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم





نقدم لكم اليوم موعد أذان المغرب ثالث يوم رمضان الخميس 15/4/2021 في مصر، وذلك حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للقراء الأعزاء، كما نقدم لكم أيضًا مواقيت الصلاة ثالث أيام رمضان الموافق 15 أبريل 2021.





كما تصدر موعد أذان المغرب في ثالث يوم رمضان محرك بحث جوجل، حيث يبحث المسلمين المصريين عن موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة ثالث يوم رمضان، وهذا ما نقدمه لكم فيما يلي:





موعد أذان المغرب ثالث يوم رمضان في مصر





مواقيت الصلاة في القاهرة





موعد آذان الفجر 3:57 ص

موعد صلاة الشروق 5:28 ص

موعد آذان الظهر 11:55 ص

موعد آذان العصر 3:30 م

موعد آذان المغرب 6:22 م

موعد آذان العشاء 7:43 م





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

موعد آذان الفجر 4:00 ص

موعد صلاة الشروق 5:32 ص

موعد آذان الظهر 12:00 م

موعد آذان العصر 3:36 م

موعد آذان المغرب 6:29 م

موعد آذان العشاء 7:51 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية





موعد آذان الفجر 3:52 ص

موعد صلاة الشروق 5:23 ص

موعد آذان الظهر 11:51 ص

موعد آذان العصر 3:27 م

موعد آذان المغرب 6:19 م

موعد آذان العشاء 7:40 م









مواقيت الصلاة بشرم الشيخ





موعد آذان الفجر 3:05 ص

موعد صلاة الشروق 4:45 ص

موعد آذان الظهر 11:41 ص

موعد آذان العصر 3:12 م

موعد آذان المغرب 6:38 م

موعد آذان العشاء 8:06 م.





مواقيت الصلاة فى أسوان





موعد آذان الفجر 3:21 ص موعد صلاة الشروق 04:57 ص موعد آذان الظهر 11:47 ص موعد آذان العصر 3:10 م موعد آذان المغرب 6:38 م موعد آذان العشاء 8:02 م





موعد السحور والإمساك ثالث يوم رمضان في مصر





موعد السحور: 1:33 صباحًا

موعد الإمساك: 3:37 صباحًا



