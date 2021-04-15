يد الزمالك مواليد ٢٠٠٩ تتألق في بطولة الجيزة

حقق فريق كرة اليد بنين بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٩ إنجازا كبيرا بالفوز ببطولة الجيزة لكرة اليد حيث حقق فريق الزمالك أ المركز الأول وحقق الزمالك ب المركز الثاني فيما جاء الصيد في المركز الثالث.





ويقود الزمالك ب فنيا الكابتن محي صلاح فيما يقود الجهاز الاداري عماد عبدالمنعم.





وشهدت البطولة تألق عدد كبير من ناشئين الزمالك ومن بينهم حمزة محمد دعبس الذي نجح بصحبة زملائه في قيادة الفريق لحصد المركز الثاني.



