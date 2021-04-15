بعد انتقاد شخصيته في "نسل الأغراب".. دياب يرد على جمهوره





كتب دياب منشورًا قال فيه :"كل سنة وحضراتكم طيبين البوست ده ردًا على سؤال بيتردد من ناس كتير على شخصية أو علي الغريب فى مسلسل نسل الأغراب، السؤال هو ازاى على الغريب دخل كلية شرطة وعيلتة فيها واحد مسجون وناس بتقتل بعض وهكذا".





وتابع دياب قائلاً :"الإجابة على لسان على الغريب وهوا بيحكى في الحلقة الأولى إن لما قامت العركة الكبيرة هو كان فى الكلية ومش موجود، يعنى هو دخل الكلية قبل ما تحصل كل الأحداث اللى بتصنف إجرامية كلها حصلت هو خلاص بقى طالب فى كلية الشرطة".





وأضاف دياب قائلاً:"وبالنسبة لسؤال إنه معملش كشف عيلة الراجل أبوه كان عمدة البلد قبل ما يموت يعنى عيلتة مكانش عليها أي لغط وكانوا عيلة كبيرة لحد ما قامت العركة الكبيرة اللى مات فيها ناس كتير زى ما هو حكى فى الحلقة الأولى، من الاخر على الغريب وقت ما دخل كلية الشرطة كانت عيلتة كويسة مافيهاش ما يمنع دخوله كلية الشرطة يارب اكون قدرت اشرح كويس، ويارب تتبسطوا بالمسلسل وكل سنة وحضراتكم بخير، اخوكم علي الغريب".





"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

انتقد الجمهور لأحد الأخطاء المتعلقة بشخصية "علي" التي يقوم بأدائها دياب في مسلسل "نسل الأغراب"، بشأن عمله في الشرطة وفي عائلته شخص مسجون، مما دفعه لتوضيح ذلك الأمر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".