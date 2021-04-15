بعد الانتهاء منها.. تعرف على أعمال ترميم قبة قانصوة أبوسعيد بصحراء المماليك

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة قبة السلطان قانصوة أبو سعيد وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتنسيق الموقع العام لها.



ومن ناحيته أوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات الأثرية والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أنه تم الانتهاء من أعمال الترميم الإنشائي والمعماري للقبة والذي تضمن تدعيم الحوائط والأساسات.



وكذلك أعمال تنظيف وترميم واجهات القبة الأربعة ومنطقة انتقال خوذة القبة وهلالها النحاسي، وتركيب الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون لتغشية شبابيك رقبة القبة والقندليات مما أضفى على القبة وأنارتها من الداخل طابعها الأصيل بألوان ساهمت في إظهار عناصرها المعمارية بشكل متميز.



إضافة إلى تركيب نظام إضاءة جديد داخلية وخارجية للقبة، وتم الانتهاء من ترميم المحراب والقبة من الداخل، وكافة الرنوك والأشرطة الكتابية المزخرفة بهم وتنظيفها وتثبيت ألوانها وإظهارها، مع مراعاة الأصول الفنية والأثرية المتبعة.



أما عن أعمال تنسيق الموقع العام المحيط بالقبة، فأوضح العميد مهندس هشام سمير أنها شملت تبليط ورصف المنطقة ووضع أحواض نباتات ملائمة لطبيعة الأثر وتركيب اللوحات التعريفية الخاصة بالقبة بالإضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة.



وجميع الأعمال تمت تحت إشراف الإدارة العامة للقاهرة التاريخية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، والجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية بوزارة الإسكان.