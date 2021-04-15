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اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:44 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
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كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن أسباب تأجيل اجتماعه برؤساء الأهلي والزمالك.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، الأهلي لم يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن الاجتماع الذي قرره اتحاد الكرة.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية، أن عماد عبد العزيز  رئيس الزمالك وافق على حضور  الاجتماع في البداية، ولكن عاد واعتذر عن الحضور لظروف خاصة.

ويذكر أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك سيقام على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس ضمن مباريات الجولة الرابعة من مؤجلات بطولة الدوري المصري.

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