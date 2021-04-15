ابو الغيط يدين التصعيد الارهابي الخطير على الساحة العراقية

ادان أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، بعد ظهر يوم 15 أبريل الجاري، والذي ادى الى سقوط عدد من المواطنين الأبرياء ما بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا التصعيد الخطير، والذي سبقه استهداف ارهابي مساء امس ( 14 ابريل الجاري ) على مطار اربيل الدولي في اقليم كردستان العراق، انما يشكل تحديا خطيرا لسيادة الدولة العراقية ولأمن واستقرار العراق، وهو قد يشكل مؤشراً خطيراً على عودة نشاط الخلايا الارهابية بالعراق.





ونبه المصدر الي أن تزامن تلك الاحداث مع مفاوضات احياء الاتفاق النووي الايراني بفيينا يمثل مؤشراً مثيراً للقلق من جهة سعي بعض الاطراف لاتخاذ العراق ساحةً لتصفية الحسابات وتوجيه رسائل خارجية.





وأكد المصدر على مواصلة دعم الجامعة العربية لكافة الجهود والاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل حصر السلاح بيد الدولة وبسط نفوذ الدولة والقضاء على البؤر الارهابية وحفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوع العراق.



