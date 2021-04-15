مطرب مهرجانات وراقصه شهيره تعرف علي ضحايا "رامز عقله طار" اليوم







ويستمر الفنان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب كل موسم ويحتل التريند كل عام بالحلقات الساخره.









يبدأ المقلب بتعريف الضيف أنه سيصور إعلان لملاهي بالمملكه العربية السعودية، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض، حيث يتعرض لمغامرات وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾوف.







يذكر أن المطرب حمو بيكا كان له عده مهرجانات أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب، كما أن الراقصه لورديانا هي راقصه برازيلية تشارك في مصر بالعديد من الأفراح والحفلات والمهرجانات أبرزها أغنيه " إنتي معلمه "، والتي شاركت فيها المطرب عمر كمال مؤخرًا.

يحل مطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنانة الاستعراضية لوردينا، ضيوفا علي برنامج المقالب "رامز عقله طار" الذي يقدمة الفنان رامز جلال.