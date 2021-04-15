الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفهم من رحيل الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الأنباء التي ترددت حول رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع لاعب الوسط المالي.





وكانت أنباء قوية قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع متوسط الميدان المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ورحب مسؤولو النادي الأهلي بفكرة رحيل اللاعب وبيعه للنادي السعودي بشرط أن يكون المقابل المادي كبير ويتناسب مع قدرات وإمكانيات لاعب الوسط المالي.





ولا يُمانع الأهلي في رحيل لاعب الوسط المالي في الميركاتو الصيفي المقبل خاصة وأن الأهلي يتطلع للاستفادة من أكبر قيمة مالية حال تلقيه أكثر من عرض.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



