محمد جمعة: "نسل الأغراب" تجربة مهمة في حياتي والدراما الصعيدية عامل جذب لأي فنان (حوار)

* مكالمة هاتفية من محمد فوزي قلبت حياتي رأسًا على عقب.. وأجهز أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور





*شخصية "آسر" بمسلسل "في يوم وليلة" تشبهني في عشقي للتمثيل واخلاصي لأصدقائي





*حمادة هلال فنان محبوب جدًا وتشرفت بمشاركتي معه في أغنية "مشتاقين"

"الفجر الفني"





*ما الذي حمسك للمشاركة في "نسل الأغراب" ؟



"نسل الأغراب"مسلسل مهم مع مخرج مهم مثل محمد سامي، فنحن نجحنا نجاحًا كبيرًا معًا خلال العام الماضي بمسلسل "البرنس"، وهذا ليس اللقاء الأول الذي يجمعني بالفنان أحمد السقا، فهو صديقي منذ عام ٩٦، كما أنني قدمت دور صغير في فيلم " العشق والهوى"، لكنه لم يكن أمامه، لكن الوضع في المسلسل مختلف لأن كل مشاهدي أمامه لأنه يُجسد دور شقيقي خلال الأحداث.



*ماذا عن كواليس العمل مع أحمد السقا وأمير كرارة؟



الكواليس كانت رائعة، وأمير كرارة أنا بحبه جدًا فهو انسان شهم ومتصالح جدًا مع نفسه، وهذه المرة الأولى التي أتعاون فيها معه، كما أنه حرص العام الماضي على تهنئتي بنجاحي في "البرنس"، "فرصة تانية"، وكنا نتحدث كثيرًا عن أمنيتنا في العمل مع بعض، والقدر جمعنا هذا العام.



*ما السبب من وجهة نظرك في أن الدراما الصعيدية دائمًا ما تكون محور جذب لعدد من النجوم؟



الدراما الصعيدية أو الدراما التي تخص أصول البلد يكون فيها عامل جذب دائمًا، وهناك مقولة أُرَدْدّهَا دائمًا وهي الاستغراق في المحلية يوصل للعالمية، فلابد أن نعود دائمًا لأصولنا وجذورنا، وأن نقدمها بشكل جيد، كما أن الصعيد كل الأحداث الحياتية فيها دراما، لذلك فإنها طوال الوقت مليئة بالصراعات، والصراع هو الذي يخلق الدراما.



*هل حدث معك شئ ما تتسبب في انقلاب حياتك رأسًا على عقب مثلما حدث بمسلسل "في يوم وليلة"؟



هناك أشياء كثيرة حدثت في حياتي جعلتها تنقلب رأسًا، ففي إحدى اللحظات لم أكن قادرًا على العمل نهائيًا، ولم أكن قادرًا على التمثيل و على التواجد في الوسط الفني بالشكل الذي يرضيني، لكن هناك موقف ما حدث مع المنتج محمد فوزي حيث أنه قام بإجراء مكالمة هاتفية مع إحدى الأشخاص بشأني دون أن يكون هناك سابق معرفة معه، وجعلني أكمل مشواري الفني وأتراجع عن قرار السفر.



*ما أبرز ردود الأفعال التي تلقيتها على دور "آسر" الذي قدمته خلال الأحداث ؟



ردود الأفعال كانت رائعة، فبالرغم من بساطة دوري الإ أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع تلك الشخصية، ووجدت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون فيها أنهم محتاجون في حياتهم لشخص مثل "آسر".



*وهل هناك شبه بين شخصية آسر التي قدمتها خلال الأحداث وبين شخصيتك الحقيقية؟



بالتأكيد هناك تشابه في أجزاء كبيرة، فأنا التشابه معه في حبه للفن وللمسرح، وفي إخلاصه لأصدقائه،

وأنا مخلص جدًا لأصدقائي ولا أتأخر عن مساعدتهم إذا احتاج أحدًا لذلك.



*ماذا عن كواليس العمل مع أحمد رزق وداليا مصطفى؟



كواليس العمل معهم كانت رائعة جدًا، فنحن تربطنا ببعض علاقة صداقة قوية منذ أن كنا ندرس معًا في معهد الفنون المسرحية.



*ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟



لم يكن هناك مشاهد صعبة، لأن دوري كان بسيطًا يمكن أصعبهم مشهد بيع المسرح وأنا اتحدث عن ذكرياتي مع والدي الذي ورثت عنه ذلك المسرح، كانت لحظة مهمة، والحمد لله ربنا اكرمنا فيها.





*ماذا عن كواليس تعاونك مع حمادة هلال في أغنية "مشتاقين"؟



حمادة هلال فنان محترم ومحبوب جدًا، وسيرته طوال الوقت مع الناس بالخير دائمًا، تفاجئت بمكالمة منه مع أستاذ أحمد بدير يُهنئني فيها على دوري بمسلسل "في يوم وليلة" بالرغم من أننا لسنا أصدقاء، فوافقت على الفور عندما طلبوا مني المشاركة في الفيديو الخاص بالأغنية، فشرف كبير لي العمل مع حمادة هلال.



*ما الجديد الذي تجهزه حاليًا لجمهورك؟



أجهز أغنية جديدة أتعاون فيها مع مدين، ومن المُقرر طرحها في عيد الفطر المُقبل، وستكون مفاجأة للجمهور.





*ما رأيك في قرار وقف "الملك" لعمرو يوسف؟



لا تعليق، ولكن ما أستطيع قوله أنه لا يفرق معي كل ما حدث من تعليقات مهاجمة الجميع له، ولكن كل ما فرق معي هو وجود شخص ما ينتمي لهذه المهنة، ويحاول الركوب على التريند واستغلال الفرصة بأنه سيقوم بالتجهيز لعمل جديد بنفس الاسم ويقوم بعمل دعايا لنفسه على حساب زملائه فهذا أسميه عهر فني، لأن هذه الكلمات لاتصح أن تصدر من ُصديق في نفس المهنة، ولا يصح تمامًا أن يكون مع الأشخاص التي وقفت لهم بالسكاكين.



*الفن رسالة.. فما الرسالة اللي تحب أن تقدمها للجمهور من خلال أعمالك؟



أُحاول دائمًا أن اقدم رسالة في كل الأعمال التي أقدمها، حتى وإذا كنت أقدم عملاً على سبيل المتعة فهذا هدف نبيل جدًا.



*ما المواهب الأخرى التي لا يعرفها الجمهور عنك ؟



أنني قمت بتأليف كتاب كله رايح منذ عام تقريبًا، فأنا أحب الكتابة والغناء وعشقي الأول التمثيل، فهو أهم شئ بالنسبة لي.







اشتهر بمقولة "كله رايح" التي أصبح الجمهور يستشهد بها في جميع مواقفهم الحياتية، كما أنه أصبح أحد عوامل نجاح الأعمال الفنية التي يُشارك فيها، حيث أن كل شخصية يقدمها يتمكن من خلالها من ترك بصمة مميزة مع الجمهور، ويجعلهم يشيدون بأدائه دائمًا، حتى وإن كان ضيف شرف.. إنه الفنان محمد جمعة.وتحدث محمد جمعة في حوار خاص لـ، أوضح خلاله عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يُعرض حاليًا على قناة ON، وعن ردود الأفعال التي استقبلها فور عرض مسلسله الأخير "في يوم وليلة"، وعن كواليس مشاركته في أغنية "مشتاقين" للفنان حمادة هلال، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار