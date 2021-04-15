عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن تعيين حكم مصري للقمة 122 بين الاهلي والزمالك، المقرر لها 10 مايو المقبل





وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن نهائي كاس مصر والسوبر المصري بقيادة حكام مصريين، ولن يتم تعيين حكام اجانب لأي مباراة في الدوري.





واضاف رئيس اللجنة الثلاثية، أنه لن يتم.تعيين حكم اجنبي لاي مباراة طوال تواجده على رئاسة اتحاد الكرة المصري.





وتابع:" لماذا يتم الاستعانه بحكام اجانب ونحن نمتلك العديد من الحكام المصريين الجيدين، والذين يتم الاستعانه بهم في مباريات أفريقيا.





واوضح:" أن لجنة الحكام قامت بعمل مسحة طبية لثلاثة حكام ساحه بجانب 12 حكم مساعد استعدادا لادارة مباراة القمة.



