بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك









استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الراحلون عن الزمالك





وحدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، خماسي من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لإعادة تقييمهم عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.





وتضمنت أسماء لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ممن خرجوا من حسابات المدرب الفرنسي، كلا من محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد عبد السلام، ومحمد عواد، وحميد أحداد، وحمزة المثلوثي.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة الأهلي مساء يوم 18 أبريل الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



