Advertisements

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الراحلون عن الزمالك

وحدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، خماسي من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لإعادة تقييمهم عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.

وتضمنت أسماء لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ممن خرجوا من حسابات المدرب الفرنسي، كلا من محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد عبد السلام، ومحمد عواد، وحميد أحداد، وحمزة المثلوثي.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة الأهلي مساء يوم 18 أبريل الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الراحلين عن الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة قوية للأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عمرو جمال يضع شروطه للعودة إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لنهائي كأس الملك وسط مفاجأت نارية

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك (5 أسماء)

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

بالأسماء.. الزمالك ينتظر موافقة كارتيرون لحسم 3 صفقات سوبر

بأوامر كارتيرون.. تحديد الراحلين عن الزمالك

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

03:29 م

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

11:33 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟